FANTASTICSのボーカル・中島颯太が自身のInstagramを更新。THE RAMPAGEの川村壱馬と表紙を飾った雑誌『mini』2025年3月号増刊SPECIAL EDITIONのオフショットを公開した。 【写真】うさ耳ニット帽がかわいすぎる中島颯太 ■うさ耳でのかわいいショットと爆イケショットのギャップが強すぎ！ 中島は「mini_オフショット」「mini3月号 増刊2月12日発売！！是非チェックしてください」と綴り、6枚の写真を公開。1枚目は表紙写