Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。teamLab（チームラボ）とコラボした『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』のオープニングムービーのオフショットを公開した。 【画像】佐久間大介『RAYS』ツアーOPムービーオフショット（全19枚）／佐久間大介『RAYS』ツアーステージフォト（全35枚） ■アート作品のような佐久間大介のオフショットの数々 白地にカラフ