ディープシーク（DeepSeek）はシリコンバレーだけでなくウォール街をも揺さぶりました。先週から、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ドイツ銀行などの世界的に著名な投資銀行が相次いで発表した研究リポートでは、中国のハイテク関連株を好感し、中国株式市場でロングポジションをとるよう提案しています。ウォール街では中国株式市場の買い増しを推奨する声が上がっています。ゴールドマン・サックスは現地時間4