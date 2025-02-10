【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ROCK’NPOP」は、Aぇ!groupの1stアルバム『D.N.A』に収録！ Aぇ! groupの新曲「ROCK’NPOP」が、中国で記録的大ヒットを記録した3DCGアニメ映画『ヨウゼン』（3月21日公開）の日本語吹替版主題歌に決定した。 映画『ヨウゼン』（3月21日公開）日本語吹替版は、佐野晶哉（Aぇ! group）と増田俊樹がW主演。映画の世界観を彩る特別な楽曲となること必至だ。 なお「ROCK’NPOP」は、A