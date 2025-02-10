ベテラン漫才師のオール巨人さんが9日、自身のブログを更新し、6度目となる頸椎手術について経緯を説明しました。【写真を見る】オール巨人さん6度目となる頸椎手術について説明「希望を持って先生に託してまいります」オール巨人さんは「６回目の…手術！」とのタイトルで、冒頭「大寒波襲来で被害に遭われた皆様にはお見舞申し上げます！」と綴った上で「家の庭の小鳥用の水も見事に凍ってて…寒いですね…」「僕の後頭部も寒