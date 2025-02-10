埼玉県教育委員会は2月10日、埼玉県立高等学校の入学者選抜の志願状況を発表しました。【画像で見る】埼玉県立高校の全日制普通科全校の倍率を一覧で紹介県教委によると、全日制課程全体では、募集人員（転編入者数除く）35,001人に対し、志願者数が38,854人で、倍率は1.11倍となっています。また、全日制で倍率が一番高かった高校は大宮が1.64倍で、浦和が1.55倍と続いています。出願校の変更は、2月18日から19日まで受け付けて