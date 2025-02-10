第53回全日本実業団ハーフマラソンが2月9日、山口市の維新百年記念公園陸上競技場を発着点とする21.0975kmのコースで、2025海外ハーフマラソン派遣選考競技会を兼ねて行われた。【写真を見る】【全日本実業団ハーフマラソン】女子10kmで山本有真が快勝 ！ 世界陸上挑戦と駅伝V奪回につながる初の10kmレース出場女子10kmの部で、パリ五輪5000ｍ代表の山本有真（24、積水化学）が32分33秒で優勝。2位に30秒差を付ける圧勝だった。500