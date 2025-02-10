演歌歌手・辰巳ゆうとさんの9枚目のシングル「運命の夏」が先月29日に発売。10日、開運神社として注目を浴びる東京・蛇窪神社にてヒット祈願を行い、囲み取材に応じました。 【写真を見る】【辰巳ゆうと】「思い出の夏」語る「キャンプも大好きで、伊豆に行って海水浴をしたのが思い出」＜9ndシングル『運命の夏』ヒット祈願＞ヒット祈願に蛇窪神社を選んだ理由について、“こちらに祀られてる神様が龍神様、そして白蛇