Jリーグは10日、都内で開幕イベントを開催し、冒頭で登壇した野々村芳和チェアマン（52）がJリーグの水準向上について説明した。ポイントに挙げたのは「コンタクトの強さと深さ」と「アクチュアルプレーイングタイム（実際のプレー時間）」の二つ。Jリーグのコンタクト強度は欧州に比べて低く、海外から復帰した選手や日本代表の森保一監督らからも指摘されていた。また、Jリーグのアクチュアルプレーイングタイムは52分。イ
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