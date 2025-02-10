記者会見する自民党埼玉県連の小谷野五雄幹事長＝10日午前、さいたま市自民党埼玉県連は10日、次期衆院選の埼玉9、10、13区の公認候補予定者となる支部長について、公募による選考を断念すると明らかにした。党本部が昨秋の衆院選での惜敗率を考慮し、近く選任する方針だという。衆院選大敗を受け、県連が昨年12月に公募を始めただけに、党方針への不満が強まる可能性がある。前回衆院選の9区で元職大塚拓氏、10区で山口晋氏が