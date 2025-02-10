「ボート記者コラム仕事賭け事独り言」ボートレース場で使用するエンジンは、１年ごとに新品へと切り替わる。住之江ボートの現行機は、昨年３月１５日の一般戦から初下ろし。これまで数々の名勝負を繰り広げてきたが、そろそろ更新期間が迫ってきた。年末のＳＧ・グランプリを席巻したエンジンが、その後のレースも大暴れ−、という流れが例年のパターンだが、今回は少し様子が異なる。切り替えを目前にして、実績に乏し