高橋尚成氏のYouTubeチャンネル、巨人OBの宮本和知氏が出演巨人、メジャーリーグなどで活躍した高橋尚成氏のYouTubeチャンネル「高橋尚成のHISAちゃん」に巨人OBの宮本和知氏が出演。現役時代を振り返り、1990年代の同僚をネタに爆笑トークを展開した。1990年の巨人先発陣は斎藤雅樹氏が20勝、桑田真澄氏と宮本氏が14勝、木田優夫氏が12勝、香田勲男氏11勝と2桁勝利が5人。怪我の影響で9勝止まりだった槙原寛己氏を含めてハイ