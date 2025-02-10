3匹の猫を飼う家庭の日常を発信して人気を集めるYouTubeチャンネル「kokesukepapa」に投稿されたのは、飼い主と頭突き対決をする猫の様子を収めた動画。優しすぎる猫のリアクションに「甘えん坊」「日本一優しい頭突き」などと話題を集め、動画は１．３万回以上の再生回数を記録しています。 頭突き対決をするすずまろくん 飼い主のママさんの前にいるのは、グレーの猫「すずまろくん」です。どうやら二人で頭突き対決を