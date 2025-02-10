全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東十条の食堂『焼魚食堂魚角』です。地元客で賑わう安くて旨い下町食堂壁にびっしり貼られた短冊に書かれているのは、サンマの塩焼き、アジフライ、そして粕漬けや干物など、ほぼすべてが魚メニュー。しかもとてもインパクトある大きさの「天然まぐろのカマ焼き」を筆頭に、どれもこれも手頃な価格に恐れ入った。天然まぐろのカマ焼