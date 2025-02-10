2025年2月7日（現地時間）、カリフォルニアで開催された「30回クリティクス・チョイス・アワード（放送映画批評家協会賞）」ウォルト・ディズニー・カンパニーが「第30回クリティクス・チョイス・アワード」において、FX、Hulu、サーチライト・ピクチャーズ、マーベル・スタジオ、マーベル・アニメーション、20th テレビションの6つのコンテンツブランド及びスタジオで、計9つの賞を受賞しました。 ウォルト・ディズニー・カ