中居正広氏（５２）の女性トラブルにフジテレビ社員の関与が報じられた問題を調査する第三者委員会が１０日、「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」の設置を発表した。日本弁護士連合会のガイドラインに沿った形の独立性が担保された第三者委員会は、３月末をめどに調査報告書が提出される予定という。「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」は、現在問題となっている出演タレントと女性との事案と「類似