部下の隊員3人に暴行するなどした愛知県春日井市の「陸上自衛隊春日井駐屯地」の第10施設大隊に所属する23歳の陸士長が、懲戒処分を受けました。陸上自衛隊・春日井駐屯地によりますと、第10施設大隊に所属する23歳の陸士長は2023年7月、部下の隊員3人に対し、尻や足を蹴ったほか、背中の上に乗りあぐらをかくなどの暴行をしていました。また、複数の部下に対し「ぶっ飛ばす」「ざこ」などの暴言を日常的に繰り返していたと