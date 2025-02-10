前中日打撃コーチの和田一浩氏（52）が、元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（50）のYouTube「ラミちゃんねる」に出演。中日・細川成也外野手（26）の今季活躍を予想した。ラミレス氏は細川の大砲としての資質を見抜き、和田氏が指導で開眼させた。明秀日立で細川を指導した金沢成奉監督は、和田氏にとって東北福祉大の先輩に当たる。その金沢監督から「細川を見ておいてくれ」と頼まれていたため、実はDeNA時代から注目