【蔚山聯合ニュース】韓国南東部・蔚山の工業団地で１０日午前１１時１５分ごろ、オイル貯蔵タンクが爆発する事故が発生し、負傷した作業員２人のうち１人が死亡した。消防当局によると、この作業員は意識不明の状態で病院に搬送され、手術を受けたが午後３時ごろに死亡した。作業員らがタンク内の化学物質の残存量を確認する作業をしていたところ、事故が起こったという。著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習お