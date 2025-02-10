昨夏のEURO2024準優勝を果たした際には、2026ワールドカップ北中米大会もイングランド代表の右サイドバックはカイル・ウォーカーで問題ないかと思われた。しかし、今季は開幕からパフォーマンスレベルが上がらず、今冬にはマンチェスター・シティからミランへレンタル移籍することに。34歳を迎え、スピードモンスターだったウォーカーにも衰えの波がきているのかもしれない。イングランドの右サイドバックは人材豊富ではあるが、や