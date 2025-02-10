スペリー・トップサイダー(Sperry Top-Sider)と、ビームス プラス(BEAMS PLUS)のコラボレーションシューズやウェアが登場。2025年2月15日(土)より、ビームス プラス店舗などで発売される。コラボシューズや初のアパレルを展開スペリー・トップサイダーは、1935年にアメリカ・コネチカット州で誕生したシューズブランド。創設者ポール・スペリーが開発した濡れたデッキでも滑らないラバーソールは、アメリカ海軍の公式シューズに採