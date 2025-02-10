ボナベンチュラ(BONAVENTURA)から、2025年春の新作ウィメンズバッグやレザーグッズが登場。2025年2月13日(木)より、全国のボナベンチュラ直営店ほかにて発売される。サクラピンク＆アトモスグリーンの25年春レザーグッズボナベンチュラから、イタリア語で“柔らかな風”を意味する「ヴェント レジャーロ(Vento Leggero)」コレクションが登場。豊かなシボや自然な光沢感を携えた「ボッタラートレザー」を用いた、レザーバッグや財布