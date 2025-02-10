紙に特化した展示販売会「紙博 in 東京 vol.10」が、2025年3月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間、東京・浅草の東京都立産業貿易センター台東館にて開催される。“紙”に特化した展示販売会「紙博」「紙博」は、素材、道具、装飾、そして時にはアートにもなる“紙”の魅力を、多彩なアイテムを通して紹介する人気イベント。文具メーカーや印刷会社、イラストレーターが自らブースを作って出店し、“紙”の魅力を最大限に引き出