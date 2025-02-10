アーバンリサーチ(URBAN RESEARCH)から、ユニセックスオーバーサイズシャツとノーカラーシャツが登場。2025年2月7日(金)より、アーバンリサーチ メンズ取扱各店ほかにて発売される。老舗ブランド「トーマス メイソン」生地を使用したシャツアーバンリサーチが2025年の春に向けて贈る、定番のオーバーサイズシャツと新型のノーカラーシャツは、イギリスの老舗ファブリックメーカー「トーマス メイソン(THOMAS MASON)」の上質な生地