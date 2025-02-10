韓国の６人組ボーイグループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが１０日、都内で行われた「トムとジェリー８５周年バースデーイベント」に出席した。この日で誕生８５周年を迎えた「トムとジェリー」を祝福しに駆けつけ、イベントを盛り上げた。２匹の誕生日を祝福し、ＬＥＥＨＡＮ（２０）は「小さい頃から見ていたトムとジェリーさんのお誕生日を過ごせて夢見たい」と目をキラキラ。「子供の頃からトムが好きでした。トムは天使です