女子レスリングの２００４年アテネ、０８年北京五輪銅メダリストで現在はタレントとしても活躍する浜口京子が１０日、自身のＳＮＳを更新。「浜口道場出身の大日本プロレスの中之上靖文選手がトレーニングに来ました！ダンベル７０ＫＧをふたつ持ってトレーニングしていて、力強さに驚きました！道場生達と一緒にに気合いだー！」（原文ママ）とつづり、動画と写真を投稿した。マットの上で音頭を取ったのはもちろん父のアニマ