自宅の玄関先で女性が雪に埋もれているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。9日午後3時ごろ、長野・栄村の阿部俊子さん（96）の自宅を家族が訪れた際、阿部さんの姿が見えず探していたところ、玄関先の高さ80cmほどの雪の塊に埋もれているのを発見しました。阿部さんは意識のない状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。阿部さんは独り暮らしで、近くにスコップがあったことや服装などから、警察は、雪かき