Hitoshi Ishida［東京１０日ロイター］ - セントラル硝子は１０日、２５年３月期通期の連結業績予想を下方修正した。電気自動車（ＥＶ）需要の低迷を受け、リチウムイオン電池用電解液の販売が減少、医療関連製品の販売も低調となった。売上高は前期比９．６％減の１４５０億円（従来予想１５６０億円）、営業利益は同２７．７％減の１０５億円（同１１０億円）を見込む。欧州連結子会社のリチウムイオン電池用電解液製造