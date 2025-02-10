【女子旅プレス＝2025/02/10】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、春の風物詩となっている「いちご杏仁」を、2025年2月17日（月）より提供する。【写真】ゴンチャ「フローズンティー」レギュラーメニュー化、鉄観音や烏龍ベースの3種◆ゴンチャの春の風物詩「いちご杏仁」春の人気メニュー「いちご杏仁」は、華やかな香りとさわやかな風味のジャスミングリーンティーをベースに、いちご杏仁とつぶつぶ果肉入りストロベリ