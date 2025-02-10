【モデルプレス＝2025/02/10】アーティスト・モデルの藤井夏恋が2月9日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露した。【写真】藤井夏恋、ウエスト＆スラリ美脚披露◆藤井夏恋、引き締まったウエスト＆美脚披露藤井は「最近は適度な運動を心掛けてます」と書き出し、鏡越しで撮影した写真を投稿。「ウェアと靴が可愛いと気分があがるの」とトレーニングウェア姿で引き締まったウエストと脚を披露しており、日頃の運動の成果があ