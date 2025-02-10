酒税改正は、現在（2025年）数年ごとの10月に行われている。酒類の品目ごとの税率の変更。現在の改正は2020年に開始、2026年に終了する。画像は財務省ホームページ 酒税に関する資料 から引用実施前後では特にビール類が話題となる。政府によると「類似する酒類間の税率格差」を改め「酒類間の税負担の公平性を回復」する目的で実施しており、次回の2026年10月に実施されるビールの減税、発泡酒･新ジャンルの増税によりビール類の