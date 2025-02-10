７日、六盤水市の梅花山国際スキー場でゲレンデを滑走する子ども。（六盤水＝新華社記者／陶亮）【新華社六盤水2月10日】中国貴州省六盤水市はここ数年、標高の高さを生かし、雪や氷に親しめる観光施設の整備を積極的に進めてきた。高水準のスキー場を複数建設し、スキーや雪上サッカー、夜間の雪原散策など多彩なアクティビティーで各地からの観光客を引き付けている。７日、観光客でにぎわう六盤水市の梅花山国際スキー場