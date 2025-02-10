岸田前総理を襲撃した罪などに問われる男の裁判員裁判で、検察側は懲役15年を求刑しました。起訴状によりますと、兵庫県川西市の無職・木村隆二被告（25）はおととし4月、選挙の応援のため和歌山市内の漁港を訪れた岸田前総理に向かって、手製の爆発物を投げたとされる殺人未遂などの罪に問われています。裁判の争点は、木村被告に「殺意があったかどうか」。これまでの裁判で、木村被告は殺意を否認していました。きょうは検察側