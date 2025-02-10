高知県黒潮町佐賀のカツオ漁船の第一陣が2月10日に出航しました。船は今年の秋ごろまで漁を続けます。黒潮町の佐賀漁港を出港したのは、第83佐賀明神丸と第88佐賀明神丸の2隻のカツオ一本釣り漁船です。漁港近くで行われた門出式では、舟歌を歌い航海の安全と大漁を祈りました。■第88佐賀明神丸・森下靖 漁労長「行くときは一番勝ちたい、釣りたいと思って行っている。2年負けているが、カツオは高知の魚やき頑張らないかん」漁船