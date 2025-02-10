「ご自宅にうかがってご用をお聞きします」。いわき市が、足腰の弱い高齢者や障害者ら市役所に出向くのが難しい人を対象に、こんな「行政出張サービス」を７日から行う。ベテラン職員が自ら専用車を運転し、住民票の交付といった業務まで１人で担う。全国でも珍しい試みだ。出張サービスで使う車両はインターネットの通信機能を装備した多機能ワゴン車。定年延長した職員が運転し、各種証明書をその場で交付するほか、要望に応