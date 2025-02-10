週明け１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１８．５０ポイント（０．５６％）高の３３２２．１７ポイントと３日続伸した。昨年１２月３１日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を連日で切り上げている。先週の好地合いを次ぐ流れ。人工知能（ＡＩ）技術の進化が国内産業を発展させるとの見方が投資家心理を上向かせている。浙江省杭州市のスタートアップ企業、杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限