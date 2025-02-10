昨年末、大勢の人でにぎわう東京・上野のアメ横商店街内閣府が10日発表した1月の景気ウオッチャー調査は、このところの街角の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）が前月比0.4ポイント低下の48.6となり、3カ月ぶりに悪化した。食品など幅広い分野の価格上昇を背景に、飲食や小売りといった家計関連の指数が低調だったことが響いた。景気判断は前月の「緩やかな回復基調が続いている」を維持した。訪日観光客による宿泊や