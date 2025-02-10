石破茂首相は10日までに、防衛費の在り方について日本が主体的に判断していく考えを示した。9日のNHK番組で、日米首脳会談の際にトランプ大統領から防衛費の増額要求はなかったと明かした上で「周辺の安全保障環境を踏まえ、何が必要かは日本が考える」と強調した。政府は防衛力の強化を掲げ、2023〜27年度の防衛費総額を計約43兆円と定めている。日本の自動車への関税も首脳会談では具体的な話題に上らなかったと説明。トラン