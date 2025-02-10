森永乳業株式会社は自社HPにて2月10日、ケーキアイス「ビエネッタ」の販売を3月31日をもって終了すると発表しました。ビエネッタと言えば、特に昭和生まれの方にとっては高級アイス、憧れのアイスという位置付けだったのではないでしょうか。突然の終売の一報に、SNS上には深い悲しみの声が相次いでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】森永乳業のニュースリリースには、終売の理由は「ライセンス契約の