Image: coinmarketcap.com｜17日にトランプが発表、大統領就任式前後のピークから価値が3分の2に下がってしまったトランプコイン 1億5000万円儲けた金融系YouTuberがズルズル火遊び続けた結果、現在79.56円。そんな話を聞いて「トランプコインで儲かった人なんているのかな…」と思っていたら、いました。Bloombergが報じた大口の“くじら”はなんと2日で1億7000万ドル（約257億円）も儲かっ