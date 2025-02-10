東栄は、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の草薙素子・タチコマをモチーフとした腕時計をはじめ、作品をイメージした財布、スマホポーチ、ツールポーチを発売する。 【画像】草薙素子やタチコマをモチーフとした腕時計など『攻殻機動隊 S.A.C.』のオリジナルグッズが登場 「クロノグラフ腕時計」の「草薙 素子モデル」は黒を基調とするの文字盤に電脳空間をイメージした立体