ガンバ大阪は２月10日、違反行為をしたサポーターへの処分を発表した。2024年７月に行なわれたJ１第22節の横浜F・マリノス戦で、G大阪サポーター１名が他者の年間パスを不正利用して入場した。【画像】際立つデザインがずらり！ Jクラブの2025年シーズン新ユニホームを特集！これに対してクラブは「ホームゲーム５試合の入場禁止」の処分を下した。期間は２月14日から４月12日までで、この間のアウェーゲームも含まれる。G