俳優・草磲剛（50）が9日配信のABEMA「ななにー地下ABEMA」（日曜後8・00）に出演。俳優の香取慎吾（48）とともに、ブレーク前の苦労エピソードを振り返った。今回は「生まれたときからお金持ち！スーパーお嬢様大集合！」と題して話題のスーパーお嬢様4人がスタジオに登場。その中で、所有物件1000軒以上の不動産王を父に持ち、雑誌「egg」の現役モデルを務める染谷莉亜奈の「中学生での月のお小遣いは8万円だった