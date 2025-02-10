中国国営系メディアは、最大15％となるアメリカへの報復関税が10日から発動したと報じました。中国政府は、アメリカ・トランプ政権の追加関税に対抗して10日から石炭や液化天然ガスに対して15％、原油や農業用機械、ピックアップトラックなどに対して10％の追加関税を課す、と発表していました。こうした中、中国国営系メディアはこれらの追加関税が10日から正式に発動したと報じました。トランプ第一次政権時のように米中での貿易