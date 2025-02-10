漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人が9日に自身のアメブロを更新。6度目の頚椎手術を受けることを報告した。【映像】「あと1年…」ハチミツ二郎、人工透析で車いす生活にオール巨人は「6回目の…手術！」というタイトルでブログを更新し、「実は丁度2年前に5回目の頚椎の手術を受けたのですが…うまく改善をしなくて」と過去の手術について触れ、「辛い日がずっーと続きますので…又手術を受けるために刈り上げ君にな