定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから豚の角煮といえば甘辛いしょうゆ味が定番ですが、私は塩味にするのが好き。お酒と水、塩に材料を入れて火にかけ、ほうっておくだけだから超簡単。煮つめたり、一度さましたりする必要はありません。また、塩味はアレンジしやすいのもいいんです。和風