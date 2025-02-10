Shinichi Uchida［東京１０日ロイター］ - コーエーテクモホールディングスは１０日、鯉沼久史副社長が６月に社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）に昇格する人事を内定したと発表した。襟川陽一社長は代表権のある会長に、襟川恵子会長は名誉会長に就任する。恵子氏は有価証券運用を手掛ける子会社社長も務める。社長に昇格する鯉沼氏について、コーエーテクモＨＤは、これまで「グループの次世代経営層の中核」として経営に携わっ