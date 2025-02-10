１１日のＡＣＬＥ１次リーグ（Ｌ）第７節、アウェー・浦項（韓国）戦に挑む川崎は１０日、現地で最終調整を行った。公式会見に登場した、今季から就任の長谷部茂利監督（５３）、副主将を務めるＤＦ丸山祐市（３５）が意気込みを語った。川崎はこれまで４勝２敗の勝ち点１２で、１２チーム中４位。１次Ｌはあと２試合で、上位８チームがノックアウトステージ（ラウンド１６）に進出する。長谷部監督「今シーズン初めての試合。