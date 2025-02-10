ＦＵＪＩジャパン [札証] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。24年12月期の経常損益(非連結)は6100万円の赤字(前の期は4500万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、25年12月期は1600万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は3円で、4期ぶりに復配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常損益は2700万円の赤字(前年同期は4500万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は