高松市役所(資料) 高松市の市立保育所で5日に提供したおやつのビスケットを食べた3歳の女児がアレルギー症状を発症したことが分かりました。 高松市の発表によると、女児はおやつとして提供されたクリームを挟んだビスケットを食べた後、発疹などの症状が出ました。保育所で預かっていた薬を飲んだ後、病院を受診して点滴を受け、症状は落ち着きました。帰宅後と翌日以降は体調に異常はないということです。